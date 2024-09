De Lijn verhoogt capaciteit: “Leerlingen kwamen te laat op school door overvolle bussen”

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn zal na de herfstvakantie de capaciteit op lijn R45 verhogen. Dat is nodig, want heel wat leerlingen op de lijn Dendermonde-Merchtem-Brussel-Noord bleven letterlijk in de kou staan door overvolle bussen. Ze moesten telkens een bus later nemen, en zo kwamen heel wat leerlingen te laat op school.