Brussels Airlines investeert in stillere vliegtuigen: “Helft stiller dan vorige generatie”

De Raad van Bestuur van Brussels Airlines heeft het licht op groen gezet voor vijf extra fabrieksnieuwe Airbus A320neo vliegtuigen. Daarmee zal Brussels Airlines in totaal 13 toestellen van het ultramoderne type in de vloot hebben. Met de investering benadrukt de luchtvaartmaatschappij de ambitie om de ecologische voetafdruk te verkleinen en het passagierscomfort te verhogen.

Duurzamer en stiller vliegen

De Airbus A320neo stoot tot 20% minder CO2 uit dan vliegtuigen van de vorige generatie en is tot 50% stiller. Grotere bagagevakken zorgen voor 40% meer opbergruimte, waardoor het inschepingsproces vlotter verloopt. De vijf nieuwe toestellen zullen voornamelijk oudere vliegtuigen vervangen. Brussels Airlines gebruikt toestellen van het type A320neo op korte- en middellange afstanden.