Steenweg op Merchtem: 28.432 verkeersboetes en 263 rijbewijzen ingetrokken in 12 jaar tijd

Elke maand publiceert de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) de resultaten van de voorbije snelheidscontroles in de zone. Regelmatig staat in het lijstje de Steenweg op Merchtem vermeld als locatie waar (veel) te snel wordt gereden. Dat verbaast buurtbewoner Eddy De Boeck (70) niet. “Ze vliegen hier echt tegen hoge snelheden door”, zegt Eddy. “De Merchtemsesteenweg kent drie snelheidsregimes: 70, 50 en 30 km/u. In de zone 30-km/u in Wolvertem is een trajectcontrole geïnstalleerd, elders niet. Ik woon op het stuk waar je 70 km/u mag rijden. We zien hier motards tegen hoge snelheden doorvliegen als het mooi weer is. Maar ook getunede wagens razen hier voorbij. Net of ze hun wagen eens willen testen.”

Gefrustreerde chauffeurs

“Dat hier veel rijbewijzen worden ingetrokken, verbaast me helemaal niet. Het is ook nodig. Hier wordt echt roekeloos gereden. Ik denk dat sommige chauffeurs gefrustreerd zijn als ze verderop voor het rode licht staan en dan plankgas geven om hun tijd zogezegd in te halen. Vaak maken ze hier zeer gevaarlijke inhaalmanoeuvres.”

Navraag bij de politiezone KLM levert opmerkelijke cijfers op. “Van 2012 tot nu is er op de Merchtemsesteenweg 233 keer op snelheid gecontroleerd”, bevestigt de zone. “In het totaal werden daarbij 192.267 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er 28.432 overtreders die dus een boete kregen. De trieste top drie van overdreven gemeten snelheid is 208, 207 en 205 km/u. Er is in die twaalf jaar 263 keer een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen gekoppeld aan de snelheidsovertredingen.” De politiezone KLM verzekert in de toekomst controles te blijven uitvoeren.