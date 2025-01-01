Fietssnelweg F1 tussen Antwerpen en Vilvoorde volledig bewegwijzerd: "Vlot en veilig langs Zenne en Willebroekse Vaart"

De borden staan langs de kant van de weg en geven de richting aan. De vloerstickers met het F1-logo bevestigen de route bij kruispunten en zorgen voor extra herkenbaarheid. Ook de toeleidingsroutes naar de F1 zijn voorzien van signalisatie. In Vlaams-Brabant loopt de F1 grotendeels langs de Zenne en de Willebroekse vaart. De route is volledig befietsbaar, op enkele kleine omleidingen na.

“Met deze ingreep maken we de fietssnelweg F1 niet alleen zichtbaarder, maar ook aantrekkelijker voor dagelijkse fietsers,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor mobiliteit. “We blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, ook op bovenlokale routes.”

Toekomstige werken in Eppegem

De Vlaamse Waterweg plant in de nabije toekomst bijkomende infrastructuurwerken op het traject. Zo komt er een nieuwe fietstunnel in Eppegem, waardoor fietsers niet langer de drukke gewestweg N1 moeten oversteken. Daarnaast wordt een nieuwe brug gebouwd en de bestaande brug ter hoogte van de Marius Duchéstraat vervangen. De ingrepen moeten de doorstroming en veiligheid op de F1 verder verbeteren.