In 2024 stond er een pak meer file dan daarvoor, vooral op de Ring rond Brussel

Door druk verkeer, nat weer, ongevallen en de vele wegenwerken staan we meer dan ooit stil op de Vlaamse snelwegen. Vooral op de Ring rond Brussel. 's Ochtends neemt de filezwaarte er met 17% toe in vergelijking met 2023, 's avonds zelfs met 29%. Ook de groei van het weekendverkeer is voelbaar, behalve rond Brussel. Daar was er vorig jaar op zaterdagen minder verkeer in vergelijking met het jaar ervoor. Dat heeft volgens het Vlaams Verkeerscentrum te maken met de renovatie aan de Leonardtunnel, die weggebruikers deed uitwijken naar andere routes. Door de werken aan de tunnel was er vorig jaar ook ruim 20% minder verkeer op het oostelijke deel van de Ring rond Brussel.