Afrit 2 Jezus-Eik vanaf morgen tijdelijk afgesloten

Om de rioleringswerken te kunnen uitvoeren in de Gr. J. de Meeusstraat sluit de Werkvennootschap de snelwegafrit naar Jezus Eik voor verkeer uit de richting Namen. Van 23 september tot en met 12 oktober zal de afrit afgesloten zijn. Wie toch in Jezus-Eik wil geraken, moet afrit 3 'Terhulpen' in Maleizen nemen. Tijdens de werken blijven de carpoolparking en de Gr. J. de Meeusstraat bereikbaar via de Brusselsesteenweg.

Aan de andere kant van de E411 blijft de afrit naar Jezus-Eik open voor autoverkeer vanuit Brussel. Na de rioleringswerken in de Gr. J. de Meeusstraat legt de aannemer nieuw asfalt aan de snelwegafrit zodat die midden oktober opnieuw kan openen.