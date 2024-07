Alternatieve treinregeling tussen Brussel en Halle door werken nieuwe spoorwegbrug in Ukkel

De voormalige spoorwegbrug bij het station van Ukkel-Sint-Job wordt al sinds vorig jaar vernieuwd. Tegen de herfst van volgend jaar moeten de werken klaar zijn. De brug dateert van 1928 en was al een tijd aan vernieuwing toe. Daarom komt er een bredere brug die wordt gebouwd op slechts een paar meter van de oude structuur. De verbreding maakt het mogelijk om alle soorten vervoer te integreren: trein, tram, bus, auto, fiets etc. Er zal ook meer ruimte zijn voor voetgangers. De nieuwe brug krijgt dan ook de uitstraling van een klein plein en moet de levendige Sint-Jobwijk in Ukkel versterken.