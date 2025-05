Amper treinen dit weekend in Halle door werken in station

Dit weekend vinden er onderhouds- en vernieuwingswerken plaats aan de sporen en wissels in het station van Halle. “De werken komen de veiligheid en kwaliteit ten goede en zullen zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer in dit strategische spoorknooppunt”, laat Frédéric Petit van Infrabel weten. “Door deze werken rijden er in beide richtingen geen treinen tussen Halle en Edingen, tussen Halle en ’s-Gravenbrakel en tussen Halle en Brussel-Luxemburg. Tussen Halle en Brussel-Zuid rijden er minder treinen.”

NMBS past de treindienst aan en zet ook vervangbussen in. Deze rijden tussen Halle en Edingen en tussen Brussel-Zuid, Halle en ’s-Gravenbrakel. “Reizigers kunnen met hun treinticket ook gebruik maken van de bussen van De Lijn en de bussen en trams van MIVB”, zegt Petit. “We raden aan om de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont ook de vertrektijden van de vervangbussen en van de bussen en trams van De Lijn en MIVB.”