Autovrije Zondag ook in Asse en Vilvoorde een succes

De Autovrije Zondag van gisteren in Vilvoorde en Asse was een succes. Dat zeggen beide gemeenten. In Asse waren er naar schatting 5.000 bezoekers. De vele activiteiten konden dus rekenen op heel wat deelnemers en noemenswaardige incidenten waren er niet.

In Vilvoorde kwamen opvallend veel mensen uit de omliggende gemeenten te voet of met de fiets naar de stad. Aan de Franklin Rooseveltlaan was er een pak animatie en ook voor het veiligheidsdorp naar aanleiding van 150 jaar Vilvoordse brandweer was veel interesse. In het Cultuurstraatje aan het Bolwerk vond je een portie cultuur. De autovrije zondag werd in Vilvoorde afgesloten met concerten op de Grote Markt.