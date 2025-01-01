Baesstraat in Sint-Pieters-Leeuw gaat open: “Nieuwe toegangsweg tot Wilderveld”
In Sint-Pieters-Leeuw gaat vandaag of morgen de Frans Baesstraat opnieuw open voor het verkeer. Dat geldt ook voor het kruispunt met de Bergensesteenweg dat conflictvrij is gemaakt en voortaan met lichten wordt geregeld. De Frans Baesstraat wordt de nieuwe in- en uitgang voor de wijk Wilderveld.
Voor de opening van de Baesstraat wordt eerst de knip op de Debaerdemaekerstraat, net voorbij de Beukenlaan, opnieuw aangelegd. In eerste instantie gebeurt dat met betonnen blokken, later – in de eerste helft van 2026 – worden die vervangen door verzinkbare paaltjes.
De Baesstraat zal dienen als in- en uitgang voor de wijk Wilderveld en vervangt de vroegere toegang via het Laurierplein, die werd weggewerkt. Dat moet de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk verbeteren.