Bouw van twee fietstunnels start in Asse: “Werken duren 2,5 jaar”

De Werkvennootschap bouwt in samenwerking met gemeente Asse en Infrabel een fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen aan het station van Asse en de N9k zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen kruisen. De tunnel biedt een vlotte verbinding met de Asphaltcosite en het centrum van Asse en sluit aan op de stationsomgeving. Ter hoogte van de schoolomgeving Walfergem komt ook een tunnel voor fietsers en voetgangers waardoor de schoolomgeving en de aanpalende woonwijken veiliger met elkaar verbonden worden.

Werken vanaf 1 september

De hoofdwerken in beide zones starten maandag. Vanaf woensdag beginnen de funderingswerken. Zware stalen damplanken worden de grond ingetrild, een cruciale maar ook geluidsintensieve uitvoeringsmethode. De heiwerken van de stalen damplanken in de verschillende zones worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. De bouw van de tunnels wordt gecoördineerd met spoorwegbeheerder Infrabel. Voor de funderingswerken in de nabijheid van het spoor wordt de spoorlijn een aantal keer buiten dienst gesteld.

Verkeer op Brusselsesteenweg in beide richtingen

Om het verkeer vanaf de start van de werken in goede banen te leiden, gaan vandaag de nodige verkeersmaatregelen in voege. Aan het station van Asse rijdt gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de N9k die aan het station beperkt wordt verschoven. Weggebruikers volgen een plaatselijke omleiding om de perrons, het stationsgebouw en de fietsenstalling te bereiken. De bushaltes in de Stationsstraat blijven bediend tijdens de werken.

Ook in Walfergem rijdt gemotoriseerd verkeer tijdens de werken altijd in beide richtingen op de Brusselsesteenweg. De N9 wordt ook hier verschoven om de werfzone te passeren. Stevensveld is afgesloten aan de N9. Om naar de nieuw aangelegde parking of de supermarkt te rijden (en omgekeerd), volgt het verkeer een omleiding via Keesdal, Heilig Hartlaan en Stevensveld. Voetgangers en fietsers volgen een plaatselijke omleiding rond de werfzone.

De fietssnelweg is onderbroken tussen de P. Ascanusstraat en Groeningekouter en aan de Elfjulistraat. Zowel voor fietsers als voetgangers voorziet De Werkvennootschap een plaatselijke omleiding. De bussen van De Lijn volgen hun normale traject. De bushalte ‘Ten Berg’ wordt tijdens de werken verplaatst richting Bergveld.

Fietswijzer

Tijdens de werken in Asse zet De Werkvennootschap in op een duidelijke en veilige fietsomleiding. Met het project Fietswijzer pakt De Werkvennootschap fietsomleidingen anders aan. Kleine ingrepen zoals fluoroze krijtmarkeringen en motivatieborden naast de werfsignalisatie wijzen de weg om de werken op een veilige manier te passeren.

Duur

De bouw van de tunnels duurt ongeveer 2,5 jaar en zal volgens de huidige planning in het voorjaar van 2028 klaar zijn. Er is voorlopig nog geen concrete planning voor de bouw van de fietsbrug in Zellik.