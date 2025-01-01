© Agentschap Wegen en Verkeer

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

Afgelopen nacht heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de brug van de Kortemansstraat en de Jozef Mertensstraat over de E40 succesvol afgebroken. De snelweg is opnieuw open, al zal er nog tot de middag hinder zijn in de richting van Gent.

Vlotte afbraak

De afbraak van de brug is vlot verlopen, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. Acht kranen zijn drie brugliggers één voor één te lijf gegaan, waarna de liggers veilig op zandbed van 600 kubieke meter zijn geland. Het puin is ter plaatse opgebroken en afgevoerd en het zandbed is verwijderd. Sinds 9.00 uur vanochtend is de snelweg opnieuw open.

© Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuwe brug

“Deze afbraakoperatie is een belangrijke stap in de vernieuwing van onze infrastructuur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Annick De Ridder. "Dankzij een zorgvuldige voorbereiding kon de brug in één nacht veilig worden afgebroken en de snelweg tijdig opnieuw worden opengesteld. De nieuwe brug zal niet alleen moderner en veiliger zijn, maar ook meer ruimte bieden voor alle weggebruikers. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”, aldus De Ridder.

Wie deze voormiddag de richting van Gent uitrijdt, zal tot de middag op wat hinder stoten. In de middenberm worden namelijk nog veiligheidsstootbanden geplaatst.

Meest bekeken

Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

Cultuur
Jeugd

Laatste weekend voor Eetkroeg Manu

vrij 26 sep
Het Lamme Gisj-stadion
Sport
Politiek

Vormt Halle Lamme Gisj om tot hockeyterrein? "Plek met veel potentieel"

Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep

Meer nieuws uit de regio

Sport

Binnenkort kan je in Asse een potje zwerkballen: "Spelplezier en een vleugje competitie"

Wonen

Elia verhoogt vermogen hoogspanningsstation Kobbegem: "Noodzakelijk om energiebevoorradingszekerheid in de regio te garanderen"

vrij 26 sep
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

woe 24 sep
Interregionale jobbeurs in 't Jass in Asse
Economie

Jobbeurs in 't Jass trekt bijna 500 werkzoekenden aan: "Streven naar verhoogde werkzaamheid"

don 25 sep
Jeugd
Samenleving
Vlaamse Rand

Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"

woe 24 sep