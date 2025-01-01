Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

Nieuwe brug

“Deze afbraakoperatie is een belangrijke stap in de vernieuwing van onze infrastructuur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Annick De Ridder. "Dankzij een zorgvuldige voorbereiding kon de brug in één nacht veilig worden afgebroken en de snelweg tijdig opnieuw worden opengesteld. De nieuwe brug zal niet alleen moderner en veiliger zijn, maar ook meer ruimte bieden voor alle weggebruikers. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”, aldus De Ridder.

Wie deze voormiddag de richting van Gent uitrijdt, zal tot de middag op wat hinder stoten. In de middenberm worden namelijk nog veiligheidsstootbanden geplaatst.