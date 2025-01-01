Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”
Afgelopen nacht heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de brug van de Kortemansstraat en de Jozef Mertensstraat over de E40 succesvol afgebroken. De snelweg is opnieuw open, al zal er nog tot de middag hinder zijn in de richting van Gent.
Vlotte afbraak
De afbraak van de brug is vlot verlopen, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. Acht kranen zijn drie brugliggers één voor één te lijf gegaan, waarna de liggers veilig op zandbed van 600 kubieke meter zijn geland. Het puin is ter plaatse opgebroken en afgevoerd en het zandbed is verwijderd. Sinds 9.00 uur vanochtend is de snelweg opnieuw open.
Nieuwe brug
“Deze afbraakoperatie is een belangrijke stap in de vernieuwing van onze infrastructuur", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Annick De Ridder. "Dankzij een zorgvuldige voorbereiding kon de brug in één nacht veilig worden afgebroken en de snelweg tijdig opnieuw worden opengesteld. De nieuwe brug zal niet alleen moderner en veiliger zijn, maar ook meer ruimte bieden voor alle weggebruikers. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”, aldus De Ridder.
Wie deze voormiddag de richting van Gent uitrijdt, zal tot de middag op wat hinder stoten. In de middenberm worden namelijk nog veiligheidsstootbanden geplaatst.