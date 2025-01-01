De Lijn lanceert nieuwe campagne tegen zwartrijden: “Maak er geen spelletje van”

Tot eind september van dit jaar controleerde inspecteurs van De Lijn al meer dan twee miljoen reizigers gecontroleerd. Nadat het aantal zwartrijders in 2024 daalde, merkt De Lijn nu opnieuw een lichte stijging. “De cijfers tonen aan dat onze lijncontrole een bijzonder actieve werking heeft”, zegt directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs. “Sinds het najaar van 2024 zetten we nog bewuster in op aanwezigheid, zichtbaarheid en gerichte acties in het veld. Tegelijk biedt De Lijn vandaag meer dan ooit gebruiksvriendelijke digitale betaalmogelijkheden aan.”

De Lijn zet vandaag in op veel gerichtere controles op lijnen, momenten en plaatsen waar we het meest zwartrijders verwachten. Die gerichte aanpak maakt de controles efficiënter en heeft op termijn een ontradend effect. Het uiteindelijke doel blijft duidelijk: minder zwartrijders en meer rechtvaardigheid. “Eerlijkheid loont. Het is vanzelfsprekend dat iedereen correct betaalt voor zijn bus- of tramrit. We zetten daarom sterk in op aanwezigheid, controles én bewustmaking. Er zijn geen excuses meer – wie niet betaalt, riskeert een stevige boete”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder.

Een nieuwe campagne en meer controles moeten de bewustwording nog verhogen en zwartrijden ontmoedigen. De Lijn benadrukt dat het bij de controles niet in de eerste plaats om bestraffing gaat, maar om bewustmaking. “Wie zonder geldig vervoerbewijs reist, krijgt een boete van minimaal 107 euro. Bij herhaling kan dat bedrag oplopen tot 400 euro”, aldus minister De Ridder. “Eerlijke reizigers mogen niet opdraaien voor wie niet betaalt. De boodschap is eenvoudig: maak van zwartrijden geen spelletje, want je wint er niets mee.”