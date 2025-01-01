De Werkvennootschap erkent foute communicatie naar buurtbewoners A8: “Impact onderschat”

Inwoners van Essenbeek in Halle geloofden niet wat ze lazen toen ze begin juni de brief van De Werkvennootschap in de bus kregen. Daarin stond onder meer dit te lezen: "Hoewel er nog geen beslissing is genomen, willen we in deze fase toch al verduidelijken wat de impact is van het project". Eén van de buurtbewoners, André, reageerde toen voor onze camera. “Voor mij is dat heel verrassend. De beslissing is nog niet genomen en men heeft al een gesprek nodig waarbij men de hele impact gaat bespreken”, zei André.

Een andere buurtbewoner, Wouter Janssens, was ook niet te spreken over de bewuste brief. "Die brief werd niet aangetekend verstuurd en is bij veel mensen tussen de reclamefolders bij het papierafval beland."

De Werkvennootschap erkent nu dat er fouten gemaakt zijn in de communicatie, zowel naar de inwoners als naar de stad Halle toe. “Het was fout om in de eerste ronde de brieven gewoon op de post te doen. Zeker als er een logo opstaat, dan denken veel mensen dat het om reclame gaat. Ik denk dat we ook de impact onderschat hebben van de A8. Het was allemaal goed bedoeld, maar daardoor zijn het schepencollege en de administratie voorbij gestoken. Mochten we terug in de tijd gaan, zouden we het op een andere manier doen”, zegt Jelle Vercauteren van De Werkvennootschap.

Alternatieven

De Werkvennootschap onderzoekt momenteel alternatieven met minder impact. Eind september worden daarvan de resultaten verwacht. Tegen eind dit jaar moet het ontwerp van de nieuwe A8 definitief zijn, al lijkt de voorkeur uit te gaan naar een korte tunnel tussen de Nijvelsesteenweg en de Halleweg.