Doorbraak in impasse rond tracé fietssnelweg F2 tussen Dilbeek en Ternat stapje dichterbij

Vlak naast het station van Sint-Martens-Bodegem in Dilbeek zou volgens de huidige plannen het vervolg van fietssnelweg F2 richting Ternat een sprongetje maken van de noordkant naar de zuidkant van de sporen om even verderop terug te keren.

Het Agentschap Natuur en Bos wil niet dat het traject langs de noordkant loopt: “Omdat daar een waardevol natuurgebied ligt, een alluviaal bos”, zegt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur & Bos.

Maar omwonenden dienen massaal bezwaar in tegen een vervolg van het traject langs de zuidkant en dus stellen zowel Ternat als Dilbeek hun veto. Door die extra druk lijkt er nu licht aan het einde van de fietstunnel. Het Agentschap bekijkt of het noordelijk tracé toch een optie kan zijn.

“We zijn in voorbespreking met de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams Milieumaatschappij. We hebben nog geen nieuw standpunt geformuleerd, maar wat waarschijnlijk een voorwaarde zal worden, is dat er natuurcompensatie zal moeten volgen als we het noordelijk tracé bewandelen. In de buurt is er een stort dat kan afgegraven worden, waardoor het alluviaal bos toch een stukje uitbreidt”, zegt Denaeghel.