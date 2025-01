Dronken bestuurder crasht in Halle tegen bloembak, gaat overkop en belandt tegen geparkeerde wagens

Het ongeval gebeurde rond 6.45 uur net buiten het centrum van Halle. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen meteen ter plaatse. “De bestuurder crashte met zijn wagen tegen een bloembak, ging overkop en belandde tegen een geparkeerd voertuig”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Iedereen was al uit de wagen bij aankomst van de brandweer. Er werden twee lichtgewonden naar het ziekenhuis vervoerd.”

“De bestuurder had de weg duidelijk verkeerd ‘gelezen’ want er is daar een gearceerde middenberm waar bloembakken op staan”, legt commissaris Alex Geboers van de politiezone Zennevallei uit. “De bestuurder is tegen zo’n bloembak gereden, is beginnen afwijken en vervolgens overkop gegaan. Hij heeft daarbij ook twee geparkeerde wagens geraakt. Ook een paal van een bushalte stak onder het voertuig. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.

Man van 54

De bestuurder, een man van 54 uit Sint-Pieters Leeuw en zijn passagier van 45 jaar uit Halle, zijn lichtgewond geraakt en werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. “De bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij had 1,65 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en er werd een proces-verbaal opgesteld waardoor hij later voor de politierechter nog een verdere straf kan krijgen.”

Niet alleen het gecrashte voertuig maar ook minstens één van de twee geparkeerde wagens die werden geraakt, liepen zware schade op.