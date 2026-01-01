Brussels Airport verwacht meer dan een miljoen reizigers

Eén van de drukste dagen op Brussels Airport: "1,1 miljoen passagiers tijdens krokusvakantie"

De krokusvakantie is traditioneel één van de drukste momenten op Brussels Airport in Zaventem. De luchthaven verwacht zo'n 1,1 miljoen reizigers de komende week.

Zowel voor het Nederlanstalig onderwijs als het Franstalig onderwijs begint vandaag de krokusvakantie. De luchthaven in Zaventem verwacht dan ook dat het vandaag erg druk zal zijn met zo'n 70.500 passagiers.

Brussels Airport vraagt reizigers om tijdig naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een niet-Schengenvlucht. Het is ook aan te raden om gebruik te maken van het openbaar vervoer of om vooraf een parkeerplaats te reserveren.

Ook 22 februari, de laatste dag van de krokusvakantie zal een drukke dag zijn, verwacht Brussels Airport, maar omdat het Franstalig onderwijs pas herbegint op 1 maart zal het toch iets rustiger zijn.

