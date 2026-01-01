Brussels Airlines stelt nieuw Belgian Icon-vliegtuig voor: "Gevoel dat we echt een Kuifje nodig hadden"

Al meer dan tien jaar stelt Brussels Airlines ieder jaar een nieuw Belgian Icon-vliegtuig voor. Het eerste exemplaar kreeg het thema Kuifje mee. "Dat vliegtuig verlaat binnekort onze vloot en we hadden het gevoel dat we echt een Kuifje nodig hadden", zegt Nico Cardone van Brussels Airlines. "Als we die Belgian Icons over de wereld bekend willen maken, dan hebben we een Kuifjevliegtuig zeker nodig."

Het ontwerp is gebaseerd op het album 'Kuifje in de ruimte'. "De twee kanten van het vliegtuig zijn niet hetzelfde", zegt Cardone. "Aan de kant achter mij zie je Kuifje en de maan, aan de andere kant ga je Kapitein Haddock en Bobby zien. We hebben echt geprobeerd om zowel aan de binnen- als buitenkant en ook de onderkant van het vliegtuig waar je de raket ook nog hebt een volledig ontwerp te maken."

De Belgian Icons behoren tot de meeste gefotografeerde vliegtuigen ter wereld. Naast Kuifje passeerden ook al Tomorrowland, de Rode Duivels en Atomium al de revue.