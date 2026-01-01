Kuifje op het nieuwe Belgian Icon-vliegtuig van Brussels Airlines

Brussels Airlines stelt nieuw Belgian Icon-vliegtuig voor: "Gevoel dat we echt een Kuifje nodig hadden"

Vandaag stelde Brussels Airlines een nieuwe Belgian Icon voor. Net als de eerste Icon is ook deze gewijd aan 's lands bekendste stripboekheld, Kuifje van Hergé.

Al meer dan tien jaar stelt Brussels Airlines ieder jaar een nieuw Belgian Icon-vliegtuig voor. Het eerste exemplaar kreeg het thema Kuifje mee. "Dat vliegtuig verlaat binnekort onze vloot en we hadden het gevoel dat we echt een Kuifje nodig hadden", zegt Nico Cardone van Brussels Airlines. "Als we die Belgian Icons over de wereld bekend willen maken, dan hebben we een Kuifjevliegtuig zeker nodig."

Het ontwerp is gebaseerd op het album 'Kuifje in de ruimte'. "De twee kanten van het vliegtuig zijn niet hetzelfde", zegt Cardone. "Aan de kant achter mij zie je Kuifje en de maan, aan de andere kant ga je Kapitein Haddock en Bobby zien. We hebben echt geprobeerd om zowel aan de binnen- als buitenkant en ook de onderkant van het vliegtuig waar je de raket ook nog hebt een volledig ontwerp te maken."

De Belgian Icons behoren tot de meeste gefotografeerde vliegtuigen ter wereld. Naast Kuifje passeerden ook al Tomorrowland, de Rode Duivels en Atomium al de revue.

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

woe 11 feb
Het gebouw van Orelia in Beersel
Samenleving

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

woe 11 feb
Vlaams erfgoedminister Ben Weyts staat voor een schilderij van Rubens.
Cultuur

Archeologen vinden schilderachtige donjon uit meesterwerken van Rubens: "Verhaal van Vlaanderen komt tot leven"

don 12 feb
Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb

Meer nieuws uit de regio

Brussels Volkstejoêter brengt hun Shakespearebewerking naar de Vlaamse Rand
Cultuur

'Nen Druum in de Zoumernacht' op de planken in Vlaamse Rand: "Wegdromen en eens goed amuseren"

De luchthavendouane in Zaventem toont hoe ze drugskoeriers opsporen
Justitie

Forse toename drugssmokkel via Brussels Airport: "In totaal 123 drugskoeriers"

Brussels Airport Fund.
Samenleving

Brussels Airport Fund geeft 100.000 euro steun aan 11 duurzame projecten rond de luchthaven

zon 8 feb
Brussels Airport vertrekhal
Mobiliteit

Extra wachttijden op Brussels Airport door defecte scanpoortjes

zat 7 feb
Man Kei To G badminton
Sport

Man Kei To trekt met medaille-ambitie naar WK G-badminton in Bahrein: “Ik ben er klaar voor”

zat 7 feb