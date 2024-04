Extra maatregelen moeten verkeerschaos aan Leonardkruispunt aanpakken

Al meer dan een week is er commotie rond de ongeziene verkeerschaos die de werken aan het Leonardkruispunt met zich meebrengen. Omliggende gemeenten willen extra maatregelen die de overlast indijken. Daar wordt aan gewerkt, laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vandaag optekenen: “Het zijn tal van maatregelen: het zijn omleidingen, maar ook signalisatie. Er is ook contact opgenomen met Waze en met Google Maps. We werken ook al maximaal ‘s nachts.”

Peeters benadrukt dat er al de hele week overleg is tussen alle betrokken instanties en dat er al in februari werd gecommuniceerd: “We zijn gestart met de renovatiewerken in april 23, de eerste fase. Nu zijn we bezig met de tweede fase en is er dus die fase-wissel. Daaromtrent is in februari de communicatie opgevoerd. Blijkbaar zijn sommigen te nonchalant met de informatie omgegaan.”

Wanneer er beslist wordt over nog meer maatregelen en wanneer die dan in werking treden, blijft onduidelijk.