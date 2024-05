Fietser overleden na frontale aanrijding op Verbindingsweg in Kapelle-Op-den-Bos

Volgens de eerste informatie reed de fietser in een groep wielertoeristen die ter hoogte van de brug over het kanaal reed. “Het slachtoffer is uitgeweken en op die manier op het andere rijvak gekomen”, zegt korpschef Alain Meerts van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise). “Het is nog niet duidelijk of dat gebeurde bij het inhalen of omdat de man zelf moest uitwijken voor een andere reden”, klinkt het.

De fietser werd daarop aangereden door een wagen die uit de andere richting kwam en kwam zwaar ten val. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De bestuurster van de wagen is een 20-jarige vrouw. Zij legde een negatieve adem- en speekseltest af.

Het parket van Halle-Vilvoorde werd op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak. De Verbindingsweg is door het ongeval momenteel afgesloten voor het verkeer.