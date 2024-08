Fietsersbond Pajottenland in de steigers: “Wegen op het beleid”

De Fietsersbond wil zo veel mogelijk mensen aan het fietsen zetten en dringt aan op goede fietsomstandigheden. “Het door Vlaanderen vooropgestelde quotum qua aantal fietsgebruikers ligt in het Pajottenland veel lager dan in de rest van Vlaanderen. Tijd dus om naar een hogere versnelling te schakelen”, zegt de kerngroep. “We zagen in onze streek de jongste jaren al wat verbetering in de fietsinfrastructuur maar er is op dat gebied nog heel veel werk aan de winkel.”

De Fietsersbond wil betrokken worden bij de aanleg van nieuwe fietspaden en andere initiatieven. “We hebben ondertussen niet stil gezeten. Zo gaven we advies bij het Lennikse fietsbeleidsplan, namen we deel aan vergaderingen rond de herinrichting van de N8, gaan we een doorlichting doen van de doortochten van de N282 in Lennik, enz. We bereiden ook een memorandum voor, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.”

Naast wegen op het beleid wil Fietsersbond Pajottenland ook activiteiten organiseren. “We doen een oproep aan fietsers die op een positieve manier willen meedenken over het fietsbeleid in de streek en mee bouwen aan een sterke fietsersorganisatie.”