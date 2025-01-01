Gemeente Londerzeel test elektrische fietsen voor woon-werkverkeer

De campagne wil pendelgewoontes doorbreken en tonen dat fietsen ook haalbaar is voor wie onderweg kinderen afzet of boodschappen doet. “Met De Fietstest ervaren mensen wat het is om met de fiets naar het werk te pendelen en willen we gewoontes in woon-werkverplaatsingen doorbreken,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor mobiliteit. “We merken dat de noden van fietsers veranderen. Met De Fietstest kunnen mensen een fiets uittesten die beter bij hun situatie past.”

“Als lokaal bestuur willen we het goede voorbeeld geven en onze medewerkers inspireren om vaker de fiets te nemen,” zegt Nadia Sminate, burgemeester van Londerzeel. “We tonen dat duurzaam woon-werkverkeer haalbaar is voor iedereen, ongeacht de afstand of gezinssituatie.”

Veilig en hoffelijk de baan op

De deelnemende werknemers gaan niet onvoorbereid de baan op. Tijdens een startmoment krijgen testrijders uitleg over de fietsen en de specifieke verkeersregels. Daarnaast is er ook aandacht voor defensief en hoffelijk rijgedrag.

De provincie Vlaams-Brabant promoot het initiatief, organiseert de inschrijvingen en begeleidt het startmoment bij de deelnemende bedrijven. Velo vzw levert de fietsen, staat in voor onderhoud en herstel en leidt de logistieke operatie in goede banen.

Fietstest in bedrijvenzone Noord in 2026

In 2025 namen 13 werkgevers deel aan De Fietstest. In 2026 trekt de fietsvloot verder. In Londerzeel zal de campagne volgend jaar neerstrijken op de bedrijvenzone Noord, zodat meerdere bedrijven kunnen deelnemen.

“De Fietstest is een toegankelijke manier om als werkgever duurzame mobiliteit te stimuleren,” zegt Bart Van Doren, schepen van mobiliteit en duurzaamheid. “Eén maand testen kan leiden tot blijvende verandering op de werkvloer en versterkt het imago van bedrijven die inzetten op gezondheid en duurzaamheid.”

35% van de deelnemers fietsen voortaan vaker naar het werk

De gemeente Londerzeel is de laatste deelnemer van 2025 en sluit daarmee het 10de campagnejaar van De Fietstest af. In 2016 werd de campagne door de provincie Vlaams-Brabant opgestart. Ondertussen is het aanbod van fietsen uitgebreid met fietsen van verschillende snelheden en voor verschillende noden. Sinds 2016 namen al 180 in Vlaams-Brabant gevestigde bedrijven en organisaties deel aan het project.

“De afgelopen 10 jaar hebben duidelijk bewezen dat inzetten op gedragsverandering werkt. Zo blijkt uit de nametingen van 2024 dat één jaar later 28 procent van de deelnemers vaker naar het werk fietst. 35 procent schafte een nieuwe fiets aan na deelname en voor 39 procent werd de fiets het hoofdvervoermiddel voor woon-werkverkeer”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.