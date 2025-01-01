Gevel van leegstaande woning in Asse dreigt in te storten: “Fietspad tijdelijk afgesloten”

De woning langs de Edingsesteenweg in Asse met nummer 35 staat al even leeg. Het pand is er zo slecht aan toe dat een gevel dreigt in te storten. Volgens een buurman staat die al een tijdje scheef. De gemeente Asse neemt alvast geen enkel risico: “Wegens acuut instortingsgevaar van een gevel van een leegstaande woning aan de Edingsesteenweg is het fietspad richting Asse ter hoogte van dit adres tijdelijk afgesloten”, klinkt het.

Fietsers kunnen kort op de rijweg fietsen. Het gemotoriseerde verkeer kan beurtelings passeren op versmalde rijstoken.

“Er werd een aannemer aangesteld om de gevel zo snel mogelijk te stabiliseren. Nadien wordt het fietspad en de rijbaan opnieuw vrijgegeven”, laat de gemeente nog weten. Vandaag zou de klus geklaard moeten zijn.