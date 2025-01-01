Grimbergen en Meise weren sluipverkeer in Roostbaan en Rooststraat: “Wel enkel als verkeersdruk hoog is”

Het sluipverkeer in de Roostbaan in Grimbergen en de Rooststraat in Meise zorgt al een tijd voor hinder. De gemeenten beslissen nu na gezamenlijk overleg en inspraak van de burger om een functionele knip in te voeren. “De Rooststraat moet in de eerste plaats een veilige omgeving zijn, zeker voor de vele kinderen die hier dagelijks naar school fietsen. Met de knip nemen we de druk van het doorgaand verkeer weg en creëren we meer rust en veiligheid", aldus burgemeester van Meise Gerda van den Brande.

Enkel op momenten waarop de verkeersdruk hoog is zal de functionele knip, door middel van een verzinkbare paal, actief zijn. “Concreet is dat van maandag tot en met vrijdag, telkens tussen 7 en 9 uur ’s ochtends”, zegt Grimbergs schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Onze gemeentebesturen baseren zich hierbij op metingen die werden uitgevoerd. De knip wordt ingesteld vanaf volgende week maandag en geldt enkel voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en gasten kunnen de straat dan alleen nog inrijden tot aan de paal of uitrijden vanaf de paal.”

Vanaf 8 oktober kunnen bewoners van de straat via een digitaal loket een toegangsbadge aanvragen bij hun lokaal bestuur. Afhankelijk van het grondgebied waarop je gedomicilieerd bent, is dat dus bij de gemeente Grimbergen of bij de gemeente Meise.