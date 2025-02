Grote werken in de spoortunnel onder de luchthaven: “600 meter spoor wordt vernieuwd”

Tot en met vrijdag 21 februari en tijdens het weekend van 1 en 2 maart vernieuwt Infrabel in Zaventem spoorstaven en dwarsliggers voor de aansluiting naar de luchthaven. “Ook één wisselverbinding in de spoortunnel van Brussels Airport wordt vernieuwd”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Deze langere periode in februari is nodig want eerst moet de bestaande betonplaat rond de wissels worden verwijderd, vervolgens worden de nieuwe wissels op betonblokken geplaatst en wordt het nieuwe beton gegoten dat tijd nodig heeft om te harden vooraleer er opnieuw treinverkeer mogelijk is. In totaal worden er twee wissels, 600 meter spoor en 1.200 meter spoorstaven vernieuwd.”

De werken zijn nodig omdat de spoorinfrastructuur er aan vervanging toe is en om de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen. Ze hebben wel een impact op de dienstverlening richting de luchthaven. Van en naar Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en de Europese wijk in Brussel rijden er nog rechtstreekse treinen, maar minder dan normaal. Van en naar Namen rijden er tijdelijk geen rechtstreekse treinen. Deze reizigers kunnen in Brussel-Noord overstappen op een andere trein. Ook van en naar Hasselt, Leuven en Luik rijden er tijdelijk geen rechtstreekse treinen. Deze reizigers kunnen eveneens in Brussel-Noord overstappen op een andere trein.

“Een snellere optie is om in het station van Zaventem over te stappen op een bus van De Lijn”, zegt Dimitri Temmerman van NMBS. Van en naar het station van Zaventem zullen er meer treinen rijden. Daar kunnen reizigers van NMBS met hun treinticket overstappen op de buslijnen R26 en 82. Deze bussen rijden meerdere keren per uur en zijn zes minuten onderweg. De Lijn zal zorgen voor extra capaciteit op deze bussen. NMBS raadt haar reizigers aan hun reis goed te plannen en extra tijd te voorzien om van en naar Brussels Airport te reizen.”