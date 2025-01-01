Halle voert nieuw verkeersbord in dat fietsers toelaat door rood licht te rijden

In Halle mogen fietsers aan zes kruispunten ook bij een rood licht doorrijden. Een verkeersbord geeft aan dat zij ondanks het stoplicht rechtdoor of rechtsaf mogen gaan zonder te moeten wachten op groen licht. Let op: enkel bij het zien van de gevarendriehoek met gele fiets en bijbehorende gele pijlen geldt de aanpassing van het Halse verkeersreglement. Aan andere kruispunten moeten fietsers net zoals andere weggebruikers wachten aan het rood licht.

Het verkeersbord, dat onder andere in Brussel al vele jaren wordt gebruikt, werd in Halle getest aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Groeningenstraat. Binnenkort komen er ook borden langs de kruispunten van de Bergensesteenweg en de Auguste Demaeghtlaan. Op andere kruispunten blijkt het systeem niet veilig genoeg te zijn.

Meest bekeken

RealDev Vilvoorde speelt dit seizoen op het hoogste fustalniveau in ons land
Sport

Eerste thuismatch RealDev Vilvoorde op hoogste niveau is meteen een voltreffer

Opening Oyenbrugpark door gemeentebestuur Grimbergen en VLM
Groen

Grimbergen huldigt Oyenbrugpark in: combinatie van biodiversiteit, water, erfgoed en zachte recreatie

Op de Verbindingsweg naast de A12 in Meise is een boom omgewaaid
Samenleving
Mobiliteit

Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen
Sport

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen: "Blij want hoe langer de overwinning uitblijft hoe groter de druk"

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

vrij 12 sep

Meer nieuws uit de regio

Hof Ter Loo Bellingen
Cultuur

'Stijlvolle' Open Monumentendag trekt 8.300 bezoekers in Pajottenland & Zennevallei

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?
Justitie
Jeugd

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?

woe 10 sep
Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed
Jeugd
Politiek

Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed: “14-jarigen kunnen GAS-boete krijgen”

woe 10 sep
Mariaprocessie Halle
Cultuur

Mariaprocessie Halle blijft zeker tot 2030 bestaan

din 9 sep
Mobiliteit
Justitie

Politie en De Lijn controleren meer dan 600 reizigers op zwartrijden aan station in Halle

zat 6 sep