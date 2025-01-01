Halle voert nieuw verkeersbord in dat fietsers toelaat door rood licht te rijden
In Halle mogen fietsers aan zes kruispunten ook bij een rood licht doorrijden. Een verkeersbord geeft aan dat zij ondanks het stoplicht rechtdoor of rechtsaf mogen gaan zonder te moeten wachten op groen licht. Let op: enkel bij het zien van de gevarendriehoek met gele fiets en bijbehorende gele pijlen geldt de aanpassing van het Halse verkeersreglement. Aan andere kruispunten moeten fietsers net zoals andere weggebruikers wachten aan het rood licht.
Het verkeersbord, dat onder andere in Brussel al vele jaren wordt gebruikt, werd in Halle getest aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Groeningenstraat. Binnenkort komen er ook borden langs de kruispunten van de Bergensesteenweg en de Auguste Demaeghtlaan. Op andere kruispunten blijkt het systeem niet veilig genoeg te zijn.