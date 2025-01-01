Halle voert nieuw verkeersbord in dat fietsers toelaat door rood licht te rijden

In Halle mogen fietsers aan zes kruispunten ook bij een rood licht doorrijden. Een verkeersbord geeft aan dat zij ondanks het stoplicht rechtdoor of rechtsaf mogen gaan zonder te moeten wachten op groen licht. Let op: enkel bij het zien van de gevarendriehoek met gele fiets en bijbehorende gele pijlen geldt de aanpassing van het Halse verkeersreglement. Aan andere kruispunten moeten fietsers net zoals andere weggebruikers wachten aan het rood licht.