© Stad Halle

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

Halle zoekt nieuwe gemachtigd opzichters die ervoor zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen. De stad telt er nu twee en dat is te weinig. Dit najaar biedt Halle een gratis opleiding aan.

Tijdens de opleiding leer je in drie uur hoe je veilig kan optreden in het verkeer. Nadien volgt een halve dag praktijk bij de politiezone Zennevallei. Deelnemers die beide onderdelen afronden, kunnen meteen aan de slag. De stad voorziet een uitrusting: een fluohesje, een stopbordje en een herkenbare armband.

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar die zich enkele uren per week kan vrijmaken, mag zich aanmelden. De opleiding vindt plaats in het stadhuis op woensdag 8 oktober van 13u tot 16u. Inschrijven is verplicht via [email protected]

Info

