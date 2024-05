Honderdtal inwoners van actiecomité komt naar gemeenteraad en eist terugdraaien van mobiliteitsplan Strombeek-Bever

Sinds de krokusvakantie zijn de verkeersmaatregelen van het Grimbergse mobiliteitsplan ook in Strombeek ingevoerd en wordt doorgaand verkeer uit het centrum geweerd. Er is inmiddels ook een grote fietszone ingesteld. “Maar de verkeersstromen verplaatsen zich en dat zorgt hier voor chaos en veel meer verkeer”, zegt bewoner Paul Grard (63) namens het actiecomité. “Die fietszone is levensgevaarlijk. Er zijn een massa auto’s en enkele fietsers, waaronder kinderen. Hier gaan ongevallen gebeuren. Dit is onhoudbaar.”

“Ik heb zelf een officieel telraam hangen in de Lakensestraat”, zegt bewoonster Valerie François (47). “We zitten aan een gemiddelde van 4.000 wagens en een honderdtal fietsers per dag. De maximumsnelheid van 30 km/u wordt helemaal niet gerespecteerd. We nemen elke dag een risico om onze straat over te steken.” “Ik ben elke dag echt bang om mijn kind naar school te laten gaan. Het is niet meer te doen. Er is een petitie met meer dan 3.000 handtekeningen. Ik kocht mijn huis hier zeven jaar geleden, maar hiervoor heb ik niet getekend. Ze moeten dit plan terugdraaien.”

Ook verschillende handelaars betuigden hun steun aan het actiecomité, omdat ze door het plan hun omzet zien dalen. “Klanten rijden niet om voor een paar croissants en pistolets”, zucht vertegenwoordigster Nathalie van Patisserie Biasetto.

Op de eerstkomende commissie Mobiliteit op dinsdag 28 mei worden een aantal bijsturingen voorgesteld en besproken door de politieke partijen. Daarna zal het college een beslissing nemen.