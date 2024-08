Jonge vrouw van 21 uit Zaventem komt om het leven bij motorongeval

Door de klap raakte de vrouw zwaargewond. “De getuige en de bestuurder van de vrachtwagen waren in shock en werden bijgestaan door mensen van slachtofferbejegening”, legt Tim Geybels van Politiezone Budokap uit.

In het ziekenhuis overlijdt de vrouw aan haar verwondingen. Het jonge slachtoffer was nog maar net in het bezit van een motorrijbewijs en had dus weinig ervaring. Volgens de politie was de vrouw niet onder invloed van alcohol. Mogelijk heeft ze de bocht waar het ongeval gebeurde te snel genomen.

“Alles wijst erop dat de vrouw de bocht slecht heeft ingeschat, daarbij lichtjes van haar lijn is afgeweken en daardoor in aanraking is gekomen met de vrachtwagen die uit de tegengestelde richting kwam”, aldus nog Geybels.