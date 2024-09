Kampenhout installeert zes fietsherstelpunten: “Fietsers kunnen voortaan zelf kleine problemen oplossen”

Spotte jij al een blauwe zuil in Kampenhout? Dat is dan één van de zes fietsherstelpunten die de gemeente installeerde. Die staan telkens op een centrale plek, onder meer aan het Gemeenteplein, in hartje Berg en ter hoogte van de fietssnelweg aan Kampenhout-Sas. “Zo kan je als fietser voortaan zelf kleine problemen, zoals een lekke band of een losse rem, meteen oplossen en veilig weer op pad gaan”, aldus de gemeente Kampenhout.