Minister De Ridder in Vlaams Parlement: "We zitten vast aan de contracten"

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement sprak minister van Mobiliteit Annick De Ridder zich opnieuw uit over trajectcontroles die zowel door een gemeente als een private firma worden gerund. Aanleiding was het vonnis van de Vilvoordse politierechtbank over een boete die een man in Meise opliep.

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement herhaalde minister van Mobiliteit Annick De Ridder dat ze van het systeem waarbij voor een trajectcontrole een lokaal bestuur samenwerkt met een private partner. Verkeersveiligheid is wat telt, en dat is ook het enige wat mag tellen. Moet die snelheid gehandhaafd worden? Ja. Kan dat of moet dat kunnen door lokale besturen? Ja", aldus De Ridder. "Het mag ook geen model zijn waar het in het belang is van het model om zo veel mogelijk boetes te hebben. Dat is ook iets wat ik breed voel in dit gremium, in ons parlement, om daar toch echt wel eens naar te gaan kijken. We gaan daar dus komaf mee maken."

De minister riep lokale besturen die voor trajectcontroles overwegen met een private partner in zee te gaan op om te wachten met hun handtekening te zetten. Wat er moet gebeuren met de contracten van de zestig à zeventig gemeenten die al contractueel gebonden zijn, is nog koffiedik kijken. "Ik ben ook jurist. We zitten daar vast met die contracten, maar we gaan dat juridisch grondig onderzoeken", zo zei de minister woensdag in het Vlaams Parlement.

