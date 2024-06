Mobiliteitsplan in Grimbergen wordt bijgestuurd: “Maatregelen hebben vooral impact op Strombeek-Bever”

Het was een verwarrende gemeenteraad donderdagavond die tot 2 uur vrijdagochtend duurde met verschillende amendementen en moties over de bijsturingen van het mobiliteitsplan. Finaal zijn de bijsturingen van het plan wél goedgekeurd, zo bevestigt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Een eerste tussentijdse evaluatie op basis van meldingen, metingen en suggesties op het participatieplatform leidt nu tot een aantal concrete bijsturingen. De eerste bijsturingen worden komende weken in het straatbeeld zichtbaar. Het uitgangspunt van het mobiliteitsplan is en blijft een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen met een duurzaam parkeerbeleid. Verschillende ingrepen zoals de invoering van fietszones, harde ‘knippen’, eenrichtingsverkeer en snelheidscontroles dragen daartoe bij.”

Impact vooral voelbaar in Strombeek-Bever

“De meeste aanpassingen hebben betrekking op Strombeek-Bever, omdat de verkeerssituatie daar het meest complex is”, vult burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “We blijven inzetten op het verminderen en herkanaliseren van het sluipverkeer. De voorlopige bijsturingen gaan onder andere over de heropening van de Beverstraat met de Antwerpselaan.”

“De brug over de A12 (Meisestraat) krijgt een slimme trajectcontrole om te vermijden dat ze als sluiproute wordt gebruikt. Mensen die de brug gebruiken omdat ze in de Treft wonen of er moeten leveren, worden niet beboet. Het sluipverkeer van de Treft is wel verschoven naar de Temselaan. Daar wordt een harde knip doorgevoerd ter hoogte van de Romeinsesteenweg.”

“In het centrum van Strombeek-Bever wordt in een eerste fase de rijrichting van de de Villegas de Clercampstraat, tussen de de Burtinstraat en het Sint-Amandsplein, van richting veranderd. Dit zal de ontsluiting van inwoners in de noordelijke wijken vergemakkelijken en zal hen niet meer via een schoolomgeving en het Gemeenteplein sturen.”

Gemeenteplein

“Het Gemeenteplein zal zijn pleinfunctie behouden”, vult schepen Roosen aan. “Pas na evaluatie van het effect van andere maatregelen, wordt onderzocht om het plein voor het CC in tweede fase iets smaller te maken en beperkt open te zetten in twee richtingen met verkeersremmende maatregelen zoals een chicane.”

Van die maatregel wil oppositiepartij Groen niet weten. “Met vele van de voorgestelde aanpassingen gaat Groen Grimbergen akkoord”, zeggen Groen-raadsleden Eddie Boelens en Katrien Le Roy. “Maar we verzetten ons tegen het opnieuw openstellen van het Gemeenteplein en tweerichtingsverkeer in de Victor Soensstraat. Daardoor wordt één van de belangrijkste hoekstenen van het mobiliteitsplan onderuit gehaald en krijg je opnieuw sluipverkeer in Strombeek.”

Alle bijsturingen van het mobiliteitsplan kan je vinden op de gemeentelijke website.