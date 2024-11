Mollemnaar opent eerste carwash voor fietsen in onze regio

In Asse is een carwash voor fietsen geopend aan de Nerviërsstraat. De initiatiefnemer is Steven Coulembier uit Mollem. Hij opende al drie vestigingen van VeloWash elders in Vlaanderen en nu dus ook in zijn thuisgemeente. “Met amper tachtig liter water wassen we op een semi-automatische manier vijftig fietsen”, zegt hij.