Nieuwe fase werken Europabrug start volgende week: “Verkeer zal even moeten wennen”

Nog tot zondag wordt er gewerkt aan de noordelijke helft van de brug, onder meer aan de nieuwe balustrade die de fietsers moeten scheiden van het gemotoriseerd verkeer en aan het aanbrengen van een toplaag op het fiets- en voetpad. En dan is het de beurt aan de andere zijde van de brug. “Maar dat wordt geen spiegelbeeld van het afgewerkte gedeelte. Daar moeten we vooral de twee rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer heraanleggen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Aan die zijde wordt de ook fietssnelweg aanzienlijk breder waardoor je echt vlot zal kunnen doorrijden met de fiets.”

Het wordt vanaf volgende week dus opletten voor iedereen die over de brug rijdt richting centrum van Vilvoorde. Zij zullen even moeten wennen aan de gewijzigde verkeerssituatie. “Verkeer zal dan tijdelijk over de vrije busbanen moeten rijden, de haltes aan Kassei zullen in beide richtingen in gebruik worden genomen, net zoals de halte op het Heldenplein richting Grimbergen”, zegt Struyf. “De andere kant richting station wordt voorlopig nog niet in gebruik genomen. Eind dit jaar zouden we moeten klaar zijn met de Europabrug. Dan is alles klaar en is het één mooi sluitstuk van het tracé van de Ringtrambus door Vilvoorde.”