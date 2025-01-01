Nieuwe ondergrondse parking KunstAs in Asse open: “Plaats voor 69 wagens”

Aan de ondergrondse parking geraken chauffeurs via Huinegem, er is een nieuwe toegangsweg naast het cultureel centrum. Ouders die met de wagen naar KunstAs komen, kunnen hun kind veilig afzetten en ophalen via de parking.

"De parking is open voor iedereen. De eerste maand is de parking gratis, daarna gaat die gewoon ingeschakeld worden in het betalend parkeersysteem van de gemeente", zegt Jan De Backer, schepen van Parkeerbeleid.

Er is ook een nieuwe trage verbinding tussen Huinegem en de Spiegelstraat waarlangs fietsers en voetgangers vlot de ingang van de nieuwe kunstencampus kunnen bereiken. Langs die trage verbinding zijn 40 fietsplaatsen voorzien vlakbij de nieuwe hoofdingang.