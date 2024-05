Nog tot eind deze maand ellende op A12 bij binnenrijden Brussel

Het einde van de A12 wordt omgevormd tot een stadsboulevard. De bruggen boven de rotonde Dikke Linde zijn daarom afgesloten. Nog altijd, want normaal moesten de werken deze week, na de lentevakantie in het Franstalig onderwijs, klaar zijn. Maar dat draait dus anders uit. "Tijdens het uitvoeren van de werken stelden we vast dat de ondergrond niet stabiel is. Daardoor moesten we een betonnen fundering gieten en die heeft droogtijd nodig," legt woordvoerster van Brussel Mobiliteit Inge Paemen uit.

Het verkeer wordt omgeleid via de rotonde. Dat veroorzaakt lange files, ook in de omliggende wijken zoals in Strombeek-Bever. "We raden aan om alternatieve vervoersmiddelen te zoeken of gebruik te maken van de randparkings en het openbaar vervoer," aldus Paemen. Ze maakt zich sterk dat alle ellende eind deze maand achter de rug is.