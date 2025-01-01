Politiezone Zennevallei voert de strijd op tegen te snelle steps: “Belangrijk aan de start van het nieuwe schooljaar”

Vandaag controleerde de politie langs de fietssnelweg aan het kanaal Brussel-Charleroi in Lot gebruikers van de elektrische step. "De snelheid is iets wat we kunnen controleren en ook het rijden op een step met twee, want dat mag niet. We hebben ook een goed zicht op de steps die niet verkocht mogen worden. We staan hier nu anderhalf uur en hebben al vier illegale steps in beslag genomen van Chinese makelij die in België niet op de openbare weg mogen", zegt Marc Crispel, de korpschef van de Politiezone Zennevallei.

Ook bij eerdere controles zijn al illegale steps in beslag genomen en tientallen overtredingen vastgesteld. De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Halle vragen daarom om extra controles, zeker nu bij de start van het schooljaar. “In een stad als Halle zijn toch wel honderden, duizenden jongeren op pad. Dan is het goed dat je aan het begin van het schooljaar de puntjes op de i zet en wat gaat handhaven om te zien of iedereen het goed doet”, aldus Jo Vander Meylen, de burgemeester van Beersel.

Collega Eva Demesmaeker, burgemeester in Halle, treedt Vander Meylen bij. “Als je je aan de regels houdt, een helm draagt en een fluohesje. Dan denk ik dat een step een makkelijk en duurzaam vervoersmiddel kan zijn. Helaas zijn er een heleboel mensen die het beeld van de step verpesten voor anderen. Mensen die zich bewust niet aan de regels houden, die weten dat hun step opgedreven is en daar willen we echt sterk tegen optreden”.

Ook omdat het aantal ongevallen in ons land almaar toeneemt. Uit cijfers van verkeersinstituut Vias blijkt dat het er de eerste drie maanden van dit jaar 60 procent meer ongevallen met e-steps waren dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens de burgemeesters in de Zennevallei is er daarom meer nodig dan controles alleen.

“We denken bijvoorbeeld aan de registratie van de step zoals je ook bij je wagen of bromfiets moet hebben. Zo kan de politie snel zien: conform of niet conform? Ook het strafbaar maken van het verkopen van opgedreven steps, lijkt ons belangrijk. Want op dit moment is het enkel de gebruiker op het einde van de ketting die strafbaar is en dat is niet logisch”, zegt Jan Desmeth, de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Strengere controles op e-steps in winkels

Intussen nemen de hogere overheden maatregelen. Zo komen er vanaf volgende maand meer en strengere controles in winkels op de kwaliteit van de elektrische steps die ze verkopen. De controles komen er op vraag van federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Hij is gezien de forse stijging van het aantal ongevallen bezorgd over de veiligheid van de toestellen die op de markt worden gebracht. "De politie kan controleren op de regelgeving, maar de consument moet ook kunnen vertrouwen op een veilige aankoop. De gevaarlijke tweewielers moeten uit de handel", zegt Beenders.