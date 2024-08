Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport: “Impact zo beperkt mogelijk houden”

Vanaf woensdag wordt de bovenste asfaltlaag van de dwarsbaan op de luchthaven in Zaventem vervangen. “In totaal zal er zo’n 126.000 vierkante meter asfalt vervangen worden. Dat is nodig om ook in de toekomst veilig vliegverkeer te kunnen garanderen. Ook de bekabeling en de goten worden vernieuwd. De werken worden in de zomer uitgevoerd zodat de renovatie in minder dan vier weken tijd kan gebeuren”, laat Brussels Airport weten. “Tijdens de werken zal het geprefereerde baangebruik niet altijd gevolgd kunnen worden, maar de werken werden zo gepland om de impact zo beperkt mogelijk te houden.”

De baan wordt vooral gebruikt bij een sterke wind uit het noorden. Door de werken zullen er de komende weken minder vliegtuigen richting Sterrebeek en Wezembeek-Oppem opstijgen, maar wel richting andere gemeenten in de Rand. “Luchtverkeersleider skeyes beslist over het baangebruik in functie van de beschikbaarheid van de banen en de weersomstandigheden. De veiligheid van het luchtverkeer heeft daarbij steeds de hoogste prioriteit”, meent Brussels Airport.

De laatste grondige renovatie van de dwarsbaan vond plaats in 2016. “Deze werken zouden een geringe impact moeten hebben op de werking van de luchthaven, al zijn beperkte vertragingen niet uitgesloten”, aldus Brussels Airport.