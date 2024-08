Trajectcontroles in Grimbergen vanaf morgen operationeel

Sinds september 2023 zijn er via het nieuwe mobiliteitsplan al heel wat aanpassingen gebeurd in het straatbeeld in Grimbergen, zoals de invoering van fietszones, het aanpassen van rijrichtingen, het invoeren van harde ‘knippen’ in bepaalde straten, enz. Zes maanden na de uitrol van het plan vond een eerste tussentijdse evaluatie plaats op basis waarvan binnenkort wordt bijgestuurd. Nu is het tijd voor een volgende stap: het beheersen van de snelheid op enkele belangrijke routes, via de invoering van trajectcontroles.

Gepaste snelheid verhoogt de verkeersveiligheid

Een te hoge snelheid veroorzaakt de meeste dodelijke slachtoffers in het verkeer.

“Snelheidscamera’s en trajectcontroles hebben een grote impact op het verminderen van het aantal ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat trajectcontroles het aantal dodelijke slachtoffers doen dalen met maar liefst 56%. Vaste snelheidscamera’s zorgen voor een vermindering van de ongevallen met 20%. Door consequent te controleren op de snelheid, kan het aantal verkeersdoden op onze wegen verminderd worden en krijgen we een veiligere gemeente”, zegt Schepen van mobiliteit Roosen.

In Grimbergen staat sinds mei een onbemande flitspaal op verschillende locaties in de gemeente om de snelheid te controleren. In de periode van 15/5 t.e.m. 27/6 werden 776 voertuigen betrapt op te hard rijden. Ook in het najaar zal de onbemande camera ingezet worden. Maar het lokaal bestuur gaat nog verder en start morgen met trajectcontroles.

“We gaan nu ook de snelheid controleren aan de hand van ANPR-camera's met automatische nummerplaatherkenning. Indien je met een voertuig de meetpunten van de trajectcontrole aan een te hoge snelheid passeert, dan worden jouw gegevens via de nummerplaatherkenning (ANPR) doorgestuurd naar de politie”, verduidelijkt de schepen van mobiliteit.

Enkel de politie en de neutrale sanctionerende ambtenaren ontvangen de strikt noodzakelijke data die nodig zijn om een GAS-boete op te leggen. De gemeente of de installateur van de camera’s hebben geen toegang tot deze gegevens. De beelden blijven één maand bewaard en worden daarna gewist. De verwerking gebeurt conform de wetgeving op de privacy.

Invoering in 2 fases

De eerste trajectcontrole gaat in vanaf 8 augustus 2024 in onderstaande straten:

· Strombeeklinde (zone 50)

· Meerstraat (zone 50)

· Spaanse Lindebaan (zone 50 + tonnagebeperking)

· Merodestraat (zone 50)

Vanaf 2 september 2024 zullen er ook trajectcontroles zijn in:

· Beigemsesteenweg (zone 50)

· Traject Kruisstraat (zone 50)

· As Kruisstraat-Kerkstraat (zone 50)

· Kerkstraat zone (zone 50)

· Molenstraat zone (50)

· Benedestraat zone (50)

“Zowel de Spaanse Lindebaan (bovenste deel) als de de Merodestraat blijven voorlopig open in 2 richtingen tot wanneer het mobiliteitsplan voor het centrum uitgerold wordt”, zegt burgemeester Laeremans.

“De inkomsten van de trajectcontroles zullen gebruikt worden voor het investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid verder verhogen”, besluit de schepen van financiën Olbrechts.