Tunnel vervangt overweg aan Mollemseweg in Asse: “Beter voor veiligheid en stiptheid”

Op een werf naast de overweg worden de laatste voorbereidingen om de tunnelkoker onder de sporen te schuiven. Dat zal volgend weekend gebeuren. “Het inschuiven van de tunnel vanuit de vooraf gegraven bouwput gebeurt via een speciaal schuifsysteem”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “De 500 ton zware tunnelkoker wordt via metalen glijbanen naar zijn definitieve plaats geschoven.”

De bouw van de tunnel kost 1,5 miljoen euro. “De tunnel zal voor een verhoogde veiligheid zorgen op de sporen en de weggebruikers. Daarnaast zal de tunnel ook de stiptheid van het treinverkeer en de mobiliteit in Asse ten goede komen”, zegt Petit. “De eventuele vervanging van de andere overwegen in de buurt wordt momenteel bestudeerd en besproken met alle betrokkenen partijen.”

In de zomer van 2022 werd in Asse al de fietstunnel aan de Langestraat in gebruik genomen ter vervanging van de overwegen Breuckeleer en Voetweg.