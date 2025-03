Twee uur file door brandende vrachtwagen op viaduct van Vilvoorde: “Vermijd de Binnenring”

De brandende vrachtwagen staat op de rechterrijstrook net voorbij de werfzone op het viaduct, even voor de afrit Machelen. "De bluswerkzaamheden zijn volop bezig, we trachten de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Een operationele coördinatie is van kracht", klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Het hooi moet eerst uit elkaar gehaald worden voor het kan geblust worden en dat kan even duren. Momenteel zijn de rechter- en middenrijstrook afgesloten. Volg de richtlijnen van de politie en vermijd de omgeving."