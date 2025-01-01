Twintig vliegtuigspotters krijgen unieke blik vanop tarmac Brussels Airport
Vandaag vond op Brussels Airport de achtste editie van spottersdag plaats. Twintig vliegtuigliefhebbers beleefden een buitengewone dag. Ze kregen de unieke kans om foto’s te maken van de vliegtuigen vanop het tarmac, bezochten de hangar van Brussels Airlines en deden een uitstap naar de nabijgelegen militaire luchthaven, waar ze het toestel A400M van dichtbij konden bewonderen.
Via een wedstrijd met ruim 165 deelnemers werden twintig spotters uitgenodigd voor een unieke blik achter de schermen van de luchthaven. De spotters werden begeleid naar een speciale zone bij de start- en landingsbanen waar ze foto's konden nemen van hun favoriete opstijgende en landende vliegtuigen. Verschillende toestellen hadden voor de gelegenheid een speciale branding.
“Daarna volgde een kijkje achter de schermen bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines”, klinkt het bij Brussels Airport. “De deelnemers konden verschillende vliegtuigen van dichtbij bekijken en kregen info over het onderhoud van de toestellen. De dag werd afgesloten op de militaire site, waar de spotters het indrukwekkende militaire toestel A400M van heel dichtbij konden zien.”
“Dankzij hun passie dragen de vele vliegtuigspotters bij aan de uitstraling van de luchthaven, tot ver buiten de terminal."
Brussels Airport trekt al jaren luchtvaartliefhebbers uit binnen- en buitenland dankzij de diversiteit aan luchtvaartmaatschappijen, de vele types toestellen en speciale brandings. De luchthaven heeft sinds 2018 twee spottersplatformen van waarop de spotters een prachtig zicht hebben op de start- en landingsbanen. “Dankzij hun passie dragen de vele vliegtuigspotters ook bij aan de uitstraling van de luchthaven, tot ver buiten de terminal”, besluit Brussels Airport.