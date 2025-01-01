Twintig vliegtuigspotters krijgen unieke blik vanop tarmac Brussels Airport

Via een wedstrijd met ruim 165 deelnemers werden twintig spotters uitgenodigd voor een unieke blik achter de schermen van de luchthaven. De spotters werden begeleid naar een speciale zone bij de start- en landingsbanen waar ze foto's konden nemen van hun favoriete opstijgende en landende vliegtuigen. Verschillende toestellen hadden voor de gelegenheid een speciale branding.

“Daarna volgde een kijkje achter de schermen bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines”, klinkt het bij Brussels Airport. “De deelnemers konden verschillende vliegtuigen van dichtbij bekijken en kregen info over het onderhoud van de toestellen. De dag werd afgesloten op de militaire site, waar de spotters het indrukwekkende militaire toestel A400M van heel dichtbij konden zien.”