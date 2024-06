Verkeershinder aan Ninoofsepoort in Halle door wegenwerken

De werken aan de Ninoofsepoort in Halle leiden tot aardig wat verkeershinder. Zo was het gisteren, tijdens de eerste dag van de werken, een hele dag filerijden in de richting van Brussel. De werken moeten de veiligheid van alle weggebruikers in de buurt van het kruispunt met de Auguste Demaeghtlaan en de Ninoofsesteenweg verbeteren.