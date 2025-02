Vlaams-Brabant investeerde 8,5 miljoen euro in fietsinfrastructuur

“Meer Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen is een van de speerpunten van de provincie. Door te investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur willen we bijdragen aan een veiliger fietsnetwerk in de provincie. Steden en gemeenten kunnen beroep doen op onze expertise om samen met de partners van de Vlaamse overheid de fietsinfrastructuur te verbeteren of aan te leggen. Het fietsfonds wordt hierbij nuttig ingezet als subsidiekader voor de samenwerking tussen de Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor mobiliteit.

In 2024 investeerde de provincie 8,5 miljoen euro in meer dan 30 fietsprojecten. Het resultaat was 34,5 kilometer nieuwe fietssnelwegen en 8,5 kilometer nieuwe bovenlokale functionele en recreatieve fietspaden. De nieuwe fietsbrug over het Vierarmenkruispunt is het pronkstuk in 2024. De houten fietsbrug zorgt ervoor dat fietser de drukke oversteek op het kruispunt kunnen vermijden en een veilige en vlotte oversteek maken.