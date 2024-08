Wagen brandt uit op buitenring, brandweer doet oproep aan voorbijrijdende chauffeurs: “Stop met filmen”

Rond 18u30 krijgt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West een oproep voor een brand voertuig op de Ring rond Brussel ter hoogte van Beersel. “Bij aankomst stond het voertuig in lichterlaaie. De brand was snel onder controle, er vielen geen gewonden”, klinkt het bij de brandweer. “Tijdens de bluswerkzaamheden werden, in overleg met de Federale Wegpolitie, de pechstrook en de rechterrijstrook afgesloten voor het verkeer.”

Het verkeer kon het incident voorbijrijden op de twee andere rijstroken, al verliep dat niet altijd even veilig. “Tijdens de interventie namen verschillende voorbijrijders foto’s. Dit is zeer gevaarlijk voor onze veiligheid. Een motorijder week tijdens het filmen af van zijn rijstrook en reed bijna een brandweerman aan. Graag doen wij een oproep om onze signalisatie steeds nauwgezet te volgen”, roept de brandweer op.