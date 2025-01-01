Waterbus vaart nog tot 31 oktober op volle kracht: "Weer of geen weer, bij ons zit je altijd goed"

"Eigenlijk dekt de naam de lading onvoldoende. Onze boten zijn zoveel meer dan gewoon een waterbus. Het is vervoer, woon-werkvervoer, maar het is ook cultureel, toeristisch. Het is gewoon gezellig, ontspannend, je kan iets eten en iets drinken. Het is zoveel meer dan gewoon vervoer," steekt Philippe Vangerven van BrusselsByWater van wal. Hij is tevreden dat de Waterbus weer op volle capaciteit draait, want een paar maanden geleden waren er nog problemen toen de Ark, één van de boten, vuur vatte en niet meer kon uitvaren.

"We hebben de afgelopen weken voor de nodige vervanging gezorgd. We huren nu een extra boot en kunnen die de rest van het vaarseizoen mee inzetten. Bovendien is dat een boot met extra mogelijkheden want zowel binnen als buiten zijn er telkens 96 plaatsen. Daardoor zit je bij ons altijd goed, weer of geen weer," lacht Vangerven.

Dat de Waterbus nu ook Grimbergen aandoet, is nieuw. "Dit is een logisch verlengstuk. We varen vanuit Brussel naar Vilvoorde en dan is Grimbergen de volgende halte. We zouden eigenlijk heel Vlaanderen willen afvaren, maar we moeten onze grenzen kennen," knipoogt Vangerven.

Wie de Waterbus nog wil nemen, kan dat tot 31 oktober op alle weekdagen.