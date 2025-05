Wegdek op- en afrittencomplex in Ternat wordt vernieuwd: “Asfalt kan het vele verkeer niet aan”

Enkele jaren geleden werd het op- en afrittencomplex in Ternat volledig vernieuwd, maar vandaag is het wegdek op verschillende plekken al beschadigd. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer ligt de oorzaak bij de samenstelling van het asfalt dat werd gebruikt. “Het voordeel van het type asfalt dat toen werd aangelegd, is dat je eigenlijk een dunnere laag moet aanleggen, en dus duurzamer is", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Na de werken hebben we vastgesteld dat het asfalt uitrafelde. Op verschillende plaatsen komt de asfaltlaag daardoor los."

Het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukt dat er niets verkeerd is met het type asfalt. "Het voldoet aan de kwaliteitseisen, we hebben het uitvoerig getest. Er is ook geen fout gemaakt door ons of de aannemer", zegt De Coster. "Maar in het asfalt in Ternat zitten te weinig bitumen, het bindmiddel dat het asfalt samenhoudt. We zouden het vandaag niet meer leggen op plaatsen waar veel draaibewegingen zijn en auto's stoppen, maar eerder op lange, rechte stukken."

Het Agentschap Wegen en Verkeert gaat de huidige toplaag daarom uitfrezen en opnieuw aanleggen met een ander type asfalt. Een precieze timing is er niet, maar er wordt gemikt op de zomermaanden. “We gaan de werken 's nachts of in het weekend uitvoeren om de mensen in de omgeving en de weggebruiker zo weinig mogelijk te hinderen", aldus De Coster.