FriS viert 20 jaar G-sport

20 jaar G-sport, dat moest gevierd worden bij FriS. “De filosofie van de sportvereniging voor mensen met een beperking is nog altijd dezelfde”, zegt Rudi Daneel van FriS. “Iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een valide sportclub, is van harte welkom. En dat ongeacht zijn of haar taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking.” FriS groeide de voorbije twee decennia uit tot een uit de kluiten gewassen vereniging die een heel pak sporten aanbiedt: zwemmen, boccia, badminton, netbal en basket, voetbal, turnen en dansen. Wekelijks wordt er gesport op verschillende plaatsen in de Zennevallei, het Pajottenland en Brussel.

Foto: FriS