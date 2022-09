Inwendige defibrillator redt Grimbergse voetballer: “Over een maand wil ik weer voetballen”

Tijdens de voetbalwedstrijd Veltem-Beisem-Grimbergen afgelopen weekend in eerste provinciale zakte Nabil Toufik (28) plots in mekaar, maar een inwendige defibrillator voorkwam een drama. “Binnenkort sta ik terug op het veld”, belooft Toufik.

Het was heel confronterend: spelers en toeschouwers zagen Nabil Toufik van KSC Grimbergen plots in elkaar in stuiken. “Ik zakte ineen”, zegt Nabil. “Maar ik ben in tegenstelling tot wat elders werd meegedeeld, altijd bij bewustzijn gebleven. Dat zit zo: in oktober 2021 ben ik eens flauwgevallen tijdens het voetballen. Niemand zag het, ik ben toen zelf opgestaan en heb verschillende testen ondergaan. Toen liet ik een interne defibrillator implanten. Die meet constant je hartritme.”

Stroomstoot

“Tijdens de wedstrijd met Veltem kreeg ik plots een stroomstroot van de interne defibrillator. Even later kreeg ik een tweede shock. Ik zeeg neer, spelers van de tegenspelende ploeg sommerden me te blijven liggen.”

“Ik beleefde alles heel bewust. De interne defibrillator gaf volgens de uitlezing achteraf vier stroomstoten die variëren tussen 600 en 800 volt. Ik recupereerde in het ziekenhuis in Leuven twee dagen en nachten. Na de medische zorg is nu alles ok. Ik heb wel 1001 steunberichten gekregen. Dat doet zo’n deugd.”

“Nu mag ik minstens een maand geen wedstrijd spelen. Ik revalideer. Daarna we zien we. Ik voel me toch een beetje superman, ik herstel snel, alles is mogelijk. We zien wel na de sporttesten. Dat een voetballer speelt met een ingeplante defibrillator is niet ongewoon, ook profspelers op wereldniveau doen dit. Het apparaat controleert constant je hartslag en grijpt in indien nodig. Schrijf het op: binnenkort sta ik terug op het veld.”