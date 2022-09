Tempo blijft ongeslagen aan de leiding

Tempo Overijse kwam net als vorige week snel op achterstand na een rake kopbal van Descheemaecker. Maar de Overijsenaren laten zich niet van de wijs brengen en gaan gretig op zoek naar de gelijkmaker. Vijf minuten voor de rust wordt dat beloond, wanneer de scheidsrechter de bal op de stip legt. Maluka twijfelt niet en hangt de bordjes weer in evenwicht.

In de tweede helft neemt Tempo het commando helemaal over. Houssane is er een paar keer dicht bij maar zijn schoten zeilen over. Dit is slechts uitstel van excecutie want enkele minuten later is het diezelfde Houssane die op de goede plaats staat bij een hoekschop en zo zijn ploeg verdient de voorsprong schenkt.

Tempo weet van geen ophouden en invallers De Jonge en Van Den Steen maken er nog 4-1 van. Alweer een overtuigende zege voor de thuisploeg, waarmee ze hun ambitie om beter te doen dan vorig jaar alleen maar kracht bij zetten.